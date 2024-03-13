Россияне бросились скупать один вид товаров

«ВсеИнструменты.ру»: россияне бросились скупать семена и грунт для дачи

В марте 2024 года россияне бросились скупать семена растений и грунт для дачи — спрос на эти виды товаров резко вырос по сравнению с аналогичным периодом в 2023-м. Такие данные приводят аналитики онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру» в своем исследовании, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты выяснили, что продажи товаров из категории «‎Семена цветов» по России увеличились на 120 процентов (более, чем в два раза). Сильнее всего такой продукцией заинтересовались жители Челябинска (плюс 204 процента), Перми (плюс 203 процента), Москвы (плюс 165 процентов), Ростова-на-Дону (плюс 146 процентов) и Екатеринбурга (плюс 109 процентов).

Семена на рассаду россияне стали приобретать на 116 процентов чаще. Лидерами по спросу в этой категории оказались жители Омска (плюс 212 процентов), Ростова-на-Дону (плюс 200 процентов), Москвы (плюс 144 процента), Краснодара (плюс 135 процентов) и Нижнего Новгорода (плюс 124 процента).

Продажи грунта увеличились на 125 процентов. Активнее всего его скупали в Нижнем Новгороде (плюс 198 процентов), Перми (плюс 190 процентов), Санкт-Петербурге (плюс 151 процент), Новосибирске (плюс 146 процентов) и Москве (плюс 103 процента).

Ранее стало известно, что в феврале спрос на товары для дачи в России вырос на 20-130 процентов по сравнению с январем. Наиболее заметно повысился интерес к садовым инструментам.

