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15:34, 13 марта 2024Среда обитания

Россияне назвали лучшие города для жизни на пенсии

Россияне назвали Сочи лучшим городом для жизни на пенсии

Фото: Алексей Бычков / Коммерсантъ

Лучшим российским городом для жизни на пенсии оказался Сочи — туда переехать хотели бы 26 процентов опрошенных граждан. Самые благоприятные локации назвали участники совместного исследования «СберНПФ» и «Работа.ру», пишет «Российская газета».

Второе место по популярности занял Краснодар — жить на пенсии в этом городе хотели бы 19 процентов респондентов. Замыкает тройку лидеров с небольшим отставанием Анапа — туда хотели бы переехать 18 процентов россиян.

В топ-пять также вошли Минеральные Воды (15 процентов) и Санкт-Петербург (14 процентов). Москва заняла в рейтинге седьмое место — оказаться в столице после выхода на пенсию мечтают 12 процентов опрошенных.

Главным критерием при выборе локации респонденты назвали благоприятный климат — так считают 66 процентов россиян. Для 50 процентов опрошенных важна благоустроенность, а 46 процентов хотели бы жить рядом с морем.

Ранее россияне назвали идеальную зарплату для переезда в другой город. Большинству граждан для того, чтобы переехать в Москву, достаточно было бы получать 129 тысяч рублей в месяц.

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      Нина Ташевская
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