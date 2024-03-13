Россияне назвали лучшие города для жизни на пенсии

Россияне назвали Сочи лучшим городом для жизни на пенсии

Лучшим российским городом для жизни на пенсии оказался Сочи — туда переехать хотели бы 26 процентов опрошенных граждан. Самые благоприятные локации назвали участники совместного исследования «СберНПФ» и «Работа.ру», пишет «Российская газета».

Второе место по популярности занял Краснодар — жить на пенсии в этом городе хотели бы 19 процентов респондентов. Замыкает тройку лидеров с небольшим отставанием Анапа — туда хотели бы переехать 18 процентов россиян.

В топ-пять также вошли Минеральные Воды (15 процентов) и Санкт-Петербург (14 процентов). Москва заняла в рейтинге седьмое место — оказаться в столице после выхода на пенсию мечтают 12 процентов опрошенных.

Главным критерием при выборе локации респонденты назвали благоприятный климат — так считают 66 процентов россиян. Для 50 процентов опрошенных важна благоустроенность, а 46 процентов хотели бы жить рядом с морем.

Ранее россияне назвали идеальную зарплату для переезда в другой город. Большинству граждан для того, чтобы переехать в Москву, достаточно было бы получать 129 тысяч рублей в месяц.