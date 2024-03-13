Россияне месяц жили в залитых квартирах из-за пропавшего соседа

Нижегородцы месяц жили в затопленных квартирах из-за пропавшего соседа

Нижегородцы уже месяц живут в затопленных квартирах. Остановить потоп не удается из-за соседа, пропавшего четыре года назад, пишет издание NewsNN.

Коммунальная авария в российском городе произошла в доме на улице Тихорецкой. Сначала у одного из собственников возникли проблемы с полотенцесушителем, а затем на четвертом этаже прорвало батарею. Кипяток хлынул вниз, затопив три квартиры.

Отопление в доме перекрыли, однако устранить проблему не удалось — квартира, в которой прорвало радиатор, оказалась заперта. Без разрешения хозяина вскрыть дверь коммунальщики не могут. Владелец не объявляется с 2020 года. Родственников, по-видимому, у него тоже не осталось, потому что с тех пор квартиру никто не навещал. Поисками соседа жильцы дома занялись сами, но безуспешно. Не помогли им и правоохранительные органы. Все это время квартиры продолжает заливать. В доме стоит холод, из-за которого не просыхают ни стены, ни потолок.

Жалобы в домоуправляющую компанию ни к чему не привели. Жильцы обратились к губернатору и в Генпрокуратуру. Проблемой занимается Государственная жилищная инспекция (ГЖИ). Если собственник не найдется, то ситуацию решит суд, однако в какие сроки это произойдет, пока неизвестно.

Ранее в другом российском городе, Новосибирске, прорыв трубы привел к отключению водоснабжения в 161 доме. Образовавшийся в результате аварии фонтан кипятка поднялся до седьмого этажа. Клубами пара затянуло улицу, жильцы обратились за медицинской помощью.