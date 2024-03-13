Россиянина задержали после стрельбы из охолощенного оружия на дачном участке

В Петербурге задержали мужчину, устроившего стрельбу на своем дачном участке

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который устроил стрельбу из охолощенного автомата Калашникова на собственном дачном участке в Пушкинском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным издания, в полицию накануне обратился житель исторического района Кондакопшино и сообщил о стрельбе рядом с улицей Новой. Прибывшие на место силовики установили личность злоумышленника — им оказался 42-летний владелец дачного участке в том же районе.

Мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело о хулиганстве, сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде. Позже выяснилось, что оружие, из которого производилась стрельба, ему подарили.

Ранее следователи Красноярского края возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя за стрельбу по мужчинам, отмечавшим 8 Марта с его женой.