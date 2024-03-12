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19:58, 12 марта 2024Силовые структуры

Ревнивый россиянин пострелял в поздравивших его жену с 8 Марта мужчин

В Назарово ревнивец открыл стрельбу по мужчинам, отмечавшим 8 Марта с его женой

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В городе Назарово Красноярского края следователи возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, открывшего стрельбу по мужчинам, отмечавшим 8 Марта с его женой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по региону.

Ревнивец обвиняется в покушении на убийство. На допросе он дал признательные показания, ему предъявлено обвинение.

По версии следствия, в ночь на 8 марта муж не дождался супруги с праздничного корпоратива и пошел ее искать к знакомой супружеской паре. Там он нашел жену в компании незнакомых мужчин. Ревнивец разозлился, сходил домой за ружьем, а вернувшись, выстрелил в воздух, чтобы припугнуть потенциальных соперников. В это время жена ушла из гостей. Она села за руль автомобиля мужа и поехала домой, а ему пришлось возвращаться пешком. По пути он встретил машину с мужчинами, которые были у знакомых дома в компании его супруги.

Ревнивец выстрелил в лобовое стекло и ранил водителя. Пострадавшего госпитализировали.

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      Любовь Ширижик
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