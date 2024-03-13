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08:42, 13 марта 2024Силовые структуры

Россиянка попыталась отобрать автомат у прибывших в ночной клуб росгвардейцев

В Уфе женщина пыталась отобрать автомат у силовиков, прибывших на вызов в клуб

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Жительница Уфы попыталась отобрать автомат у сотрудников Росгвардии, которые прибыли по вызову на разборки в ночной клуб. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По его данным, все произошло накануне в Черниковке. Женщина вместе со своим супругом отдыхала в ночном клубе. В какой-то момент ей показалось, что другие девушки в заведении ведут себя вызывающе, и, приревновав к ним своего мужа, набросилась на соперниц. В клуб вызвали росгвардейцев.

Неожиданно пара набросилась на силовиков — мужчина оторвал антенну с их патрульной машины, а его супруга попыталась отобрать у сотрудников оружие. Дебоширов задержали и доставили в отдел, потерпевшие написали на них заявление.

Ранее жительница Москвы отбилась от напавшего на нее грабителя у торгового центра и отобрала у него нож.

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      Олеся Мицкевич
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