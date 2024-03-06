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11:03, 6 марта 2024Силовые структуры

Россиянка отобрала нож у напавшего на нее грабителя

Москвичка отбилась от грабителя и отобрала у него нож

Жительница Москвы у торгового центра на проспекте Мира отбилась от напавшего на нее грабителя и отобрала у него нож. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Женщина находилась в своем автомобиле на паркинге, собираясь уезжать, когда к машине подошел мужчина, резко открыл водительскую дверь, зажал женщине рот рукой и пригрозил ножом. Она предложила ему мобильный телефон, лежавший у нее на коленях, но грабитель стал требовать дамскую сумку, лежавшую на переднем пассажирском сиденье. Женщина потянулась за ней, нападавший ослабил хватку, чем воспользовалась потерпевшая. Она вырвала нож и оттолкнула грабителя.

Грабитель был задержан по горячим следам. Ему предъявлено обвинение в разбое, он арестован.

Видео с нападением, попавшим в объектив уличной камеры, предоставили «Ленте.ру» в ведомстве.

На кадрах видна машина, мимо идет мужчина, который быстро подходит к автомобилю и рывком распахивает дверь со стороны водителя. Через некоторое время он убегает. Показана также запись из здания суда, на которой подозреваемый в сопровождении конвоя заходит в стеклянную клетку.

5 марта сообщалось, что в городе Гаврилов-Ям Ярославской области ранее судимый местный житель напал с ножом на сотрудника полиции. Инцидент произошел в квартире подозреваемого. Уголовник в состоянии алкогольного опьянения беспричинно напал на участкового уполномоченного полиции и нанес ему удар ножом в шею. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») УК РФ.

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      Любовь Ширижик
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