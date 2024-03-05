Уголовник напал с ножом на российского полицейского

СК: в Ярославской области ранее судимый мужчина ударил ножом в шею участкового

В городе Гаврилов-Ям Ярославской области ранее судимый местный житель напал с ножом на сотрудника полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел 3 марта в квартире подозреваемого. Уголовник в состоянии алкогольного опьянения беспричинно напал на участкового уполномоченного полиции и нанес ему ножевой удар в шею. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») УК РФ.

Решается вопрос о заключении мужчины под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Ранее сообщалось, что мужчина с ножом напал на двоих сотрудников МВД у здания полиции в Нижнекамске в Татарстане.