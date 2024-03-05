Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:04, 5 марта 2024Силовые структуры

Уголовник напал с ножом на российского полицейского

СК: в Ярославской области ранее судимый мужчина ударил ножом в шею участкового

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В городе Гаврилов-Ям Ярославской области ранее судимый местный житель напал с ножом на сотрудника полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел 3 марта в квартире подозреваемого. Уголовник в состоянии алкогольного опьянения беспричинно напал на участкового уполномоченного полиции и нанес ему ножевой удар в шею. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») УК РФ.

Решается вопрос о заключении мужчины под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Ранее сообщалось, что мужчина с ножом напал на двоих сотрудников МВД у здания полиции в Нижнекамске в Татарстане.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Германия раскрыла подробности утечки разговора об атаке на Крымский мост. Мог ли российский шпион участвовать в беседе?

      Нежелание США поставлять Украине F-35 объяснили

      В России выросла заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19

      Премьер Венгрии заявил о конце гегемонии Запада

      Уголовник напал с ножом на российского полицейского

      Украинские спецслужбы пришли с обысками к священнику УПЦ из-за репостов

      Трое братьев затерроризировали грабежами сверстников в российском городе

      Стало известно о новом занятии Романа Костомарова

      Названы главные риски для экономики Китая

      Избиратели в США предпочли Трампа Байдену в качестве президента

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше