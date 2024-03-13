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20:29, 13 марта 2024Россия

Российские бойцы вывезли с поля боя подбитый вертолет

Прапорщик Косякин рассказал об эвакуации подбитого вертолета с поля боя

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Российские военнослужащие ремонтно-эвакуационной бригады вывезли с поля боя подбитый вертолет, который находился в нескольких километрах от противника. Об этом сообщил прапорщик Виталий Косякин, занимающийся ремонтом и эвакуацией поврежденной техники в зоне специальной военной операции, его слова приводит ТАСС.

«Конечно это не танк, который зацепило, — потянули и уехали. Довольно-таки интересный эпизод был. Долгий, почти сутки. Два крана снимали винты. Ставили его на трал. И вытаскивали. Ночью», — рассказал военнослужащий.

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По его словам, противник, находящийся в 15-17 километрах, сразу не заметил исчезновение воздушного судна. После того, как российские бойцы покинули участок, его начали интенсивно обстреливать.

Ранее стало известно, что взятые в плен в Авдеевке военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) помогли эвакуировать раненого российского бойца. Военнопленные взяли лежащего на земле раненого российского военного и перенесли его в безопасное место. Украинские бойцы также выразили благодарность за то, что им спасли жизнь.

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      Никита Абрамов
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