Рогов: военные ВС России прорвали линию фронта в Запорожской области

Военные Вооруженных сил (ВС) России прорвали линию фронта на нескольких участках в Запорожской области. Об успехах Российской армии рассказал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Нашим ребятам удалось прорвать линию фронта на нескольких участках в Запорожской области — это ореховское направление, в районе села Работино, времевское направление — и закрепиться на выбитых у противника опорных пунктах», — сообщил он.

Рогов отметил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) спешно возводят несколько линий обороны: вкапывают железобетонные конструкции, роют траншеи и противотанковые рвы, а также прокладывают коридоры связи.

Ранее наличие сложностей для ВСУ на всей линии фронта признал главком украинской армии Александр Сырский.