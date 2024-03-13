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15:18, 13 марта 2024Бывший СССР

Российские военные прорвали линию фронта в Запорожской области

Рогов: военные ВС России прорвали линию фронта в Запорожской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военные Вооруженных сил (ВС) России прорвали линию фронта на нескольких участках в Запорожской области. Об успехах Российской армии рассказал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Нашим ребятам удалось прорвать линию фронта на нескольких участках в Запорожской области — это ореховское направление, в районе села Работино, времевское направление — и закрепиться на выбитых у противника опорных пунктах», — сообщил он.

Рогов отметил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) спешно возводят несколько линий обороны: вкапывают железобетонные конструкции, роют траншеи и противотанковые рвы, а также прокладывают коридоры связи.

Ранее наличие сложностей для ВСУ на всей линии фронта признал главком украинской армии Александр Сырский.

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      Александр Курбатов
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