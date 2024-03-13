Российские войска уничтожили два украинских вертолета Ми-8

Минобороны России заявило об уничтожении двух вертолетов Ми-8 ВСУ в ДНР

Российские войска уничтожили два вертолета Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на площадке в районе Новопавловки Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо этого, авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил России уничтожен цех по ремонту вооружения и военной техники ВСУ в районе Балаклеи Харьковской области.

Ранее российское оборонное ведомство заявило, что 12 марта в ходе попытки прорыва российской границы украинскими диверсионно-разведывательными группами ВСУ потеряли 234 бойца, семь танков, три боевые машины пехоты Bradley производства США, а также два бронетранспортера.