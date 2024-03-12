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19:54, 12 марта 2024Россия

Минобороны раскрыло потери ВСУ при попытке прорыва границы России

Минобороны: Украина потеряла 234 бойца при попытке прорыва границы России

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 234 бойца при попытке прорыва государственной границы России. Об этом сообщило Минобороны России, пишет ТАСС.

Попытка прорыва границы была предпринята украинскими диверсантами утром 12 марта. Позже ФСБ сообщила, что с 10 марта при нескольких попытках прорыва границы России было ликвидировано свыше 100 солдат ВСУ.

Также спецслужба опровергла распространившуюся в сети информацию о том, что украинские диверсанты проникли в населенные пункты приграничных областей РФ.

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      Никита Абрамов
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