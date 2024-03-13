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07:23, 13 марта 2024Силовые структуры

Российский военный дважды оставил место службы и получил срок

Суд в Сибири приговорил к 5,5 годам военного, дважды оставившего место службы

Фото: Pogiba Alexandra / news.ru / Global Look Press

Новосибирский гарнизонный суд огласил обвинительный приговор в отношении военнослужащего Владимира Гавриша, который дважды оставил место прохождения воинской службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

Мужчина получил 5,5 года колонии общего режима.

По данным следствия, подсудимый, желая временно уклониться от прохождения службы, не явился в воинскую часть после своего отпуска 31 мая 2023 года. Спустя две недели его обнаружили сотрудники полиции и доставили в комендатуру, однако уже 9 августа он самовольно оставил часть, куда был временно прикомандирован. Военного нашли 25 октября по месту его жительства.

Ранее тот же суд приговорил к шести годам лишения свободы военнослужащего Александра Иванцова, который выписался из больницы, но не вернулся в расположением части.

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      Олеся Мицкевич
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