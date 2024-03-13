Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:08, 13 марта 2024Бывший СССР

Шор отреагировал на угрозы Санду лишить его гражданства Молдавии

Шор назвал страх Кишинева перед ним причиной угроз о лишении его гражданства

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Оппозиционный молдавский политик Илан Шор отреагировал на сообщение о том, что президент страны Майя Санду может лишить его гражданства. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

Причиной таких угроз он назвал страх молдавских властей.

«Господа из правящей партии. Хочу вам сказать большое и искреннее спасибо. Вы настолько меня боитесь, что готовы на любые безумства: оболгать, посадить, отобрать гражданство. Что ж, ваш страх мне очень понятен», — написал Шор.

Оппозиционный политик также предложил Кишиневу в качестве следующих угроз ему использовать сожжение на костре, расстрел из гранатомета и уничтожение его дома с помощью ковровой бомбардировки.

Днем 13 марта глава аппарата президента Молдавии Адриан Бэлуцел сообщил, что Майя Санду рассмотрит ходатайство о лишении гражданства республики оппозиционеров Владимира Плахотнюка и Илана Шора. Поводом для этого в Кишиневе назвали особо тяжкие деяния, причинившие существенный ущерб государству.

Екатерина Грищенко
Обсудить
Последние новости

В МИД России оценили решение Еревана вывести российских военных из Звартноца

Девушка с ожирением с детства за год похудела на 45 килограммов

«Не получилось — повторяем». Деньги и тайные встречи: как устроен рынок донорства спермы в России

Реклама

Обвинение заявило отвод присяжным по делу о похищении российского бизнесмена

Стало известно о большой удаче для российских мусульман

На Восточный доставлен «Фрегат»

В российском регионе объявили опасность атаки БПЛА

Пассажир самолета попытался вломиться в кабину пилотов и пошел под суд

Поставкам российского угля за рубеж предсказали падение до минимума

Лидер преступного мира России досрочно выйдет на свободу. Шакро Молодой давал взятки генералам СК

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
Как это работает?
Читайте
Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
Оценивайте
Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
Получайте бонусы
Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
Узнать больше