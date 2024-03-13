Шор отреагировал на угрозы Санду лишить его гражданства Молдавии

Шор назвал страх Кишинева перед ним причиной угроз о лишении его гражданства

Оппозиционный молдавский политик Илан Шор отреагировал на сообщение о том, что президент страны Майя Санду может лишить его гражданства. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

Причиной таких угроз он назвал страх молдавских властей.

«Господа из правящей партии. Хочу вам сказать большое и искреннее спасибо. Вы настолько меня боитесь, что готовы на любые безумства: оболгать, посадить, отобрать гражданство. Что ж, ваш страх мне очень понятен», — написал Шор.

Оппозиционный политик также предложил Кишиневу в качестве следующих угроз ему использовать сожжение на костре, расстрел из гранатомета и уничтожение его дома с помощью ковровой бомбардировки.

Днем 13 марта глава аппарата президента Молдавии Адриан Бэлуцел сообщил, что Майя Санду рассмотрит ходатайство о лишении гражданства республики оппозиционеров Владимира Плахотнюка и Илана Шора. Поводом для этого в Кишиневе назвали особо тяжкие деяния, причинившие существенный ущерб государству.