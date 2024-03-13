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14:27, 13 марта 2024Бывший СССР

В Молдавии допустили лишение гражданства Шора и Плахотнюка

Аппарат президента Молдавии: Санду может лишить гражданства Плахотнюка и Шора

Фото: Soeren Stache / Dpa / Globallookpress.com

Президент Молдавии Майя Санду может лишить гражданства молдавского олигарха и лидера демократов Владимира Плахотнюка, а также оппозиционного политика Илана Шора. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава аппарата президента Адриан Бэлуцел.

Он уточнил, что глава страны имеет право лишить гражданства республики за совершение особо тяжких деяний, которые причинили существенный ущерб государству и были доказаны в суде. Это предусматривает статья 23 закона о гражданстве Республики Молдова.

«Мы рассмотрим поданное ходатайство о лишении гражданства Шор и Плахотнюка и представим публичную информацию по этому вопросу», — добавил Бэлуцел.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили об использовании Санду законности для политического сведения счетов с главой Гагаузии Евгенией Гуцул. О давлении Кишинева на представителя автономии сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

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      Екатерина Грищенко
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