В Молдавии допустили лишение гражданства Шора и Плахотнюка

Аппарат президента Молдавии: Санду может лишить гражданства Плахотнюка и Шора

Президент Молдавии Майя Санду может лишить гражданства молдавского олигарха и лидера демократов Владимира Плахотнюка, а также оппозиционного политика Илана Шора. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава аппарата президента Адриан Бэлуцел.

Он уточнил, что глава страны имеет право лишить гражданства республики за совершение особо тяжких деяний, которые причинили существенный ущерб государству и были доказаны в суде. Это предусматривает статья 23 закона о гражданстве Республики Молдова.

«Мы рассмотрим поданное ходатайство о лишении гражданства Шор и Плахотнюка и представим публичную информацию по этому вопросу», — добавил Бэлуцел.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили об использовании Санду законности для политического сведения счетов с главой Гагаузии Евгенией Гуцул. О давлении Кишинева на представителя автономии сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.