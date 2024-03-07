В МИД обвинили Санду в попытке политического сведения счетов с Гуцул

Захарова: Санду использует законность для политического сведения счетов с Гуцул

Президент Молдавии Майя Санду использует законность для политического сведения счетов с главой Гагаузии Евгенией Гуцул. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает RT.

По ее мнению, угрозы Кишинева в адрес Гуцул говорят о попытке молдавских властей оказать давление на главу Гагаузии. «Санду уже даже не стесняется своих действий, хотя все прекрасно понимают, что она использует законность ровно в противоположных закону целях», — сказала она.

Ранее в правительстве Молдавии резко отреагировали на поездку Гуцул в Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, назвав ее визит «поклоном Кремлю». До этого молдавский оппозиционный политик Илан Шор со ссылкой на информацию от источников сообщал о возможном аресте главы Гагаузии в Кишиневе по возвращении из России.

Сама Гуцул заявила о намерении вернуться в Молдавию, несмотря на попытки местных властей запугать ее уголовным преследованием.