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18:47, 7 марта 2024Бывший СССР

Власти Молдавии резко отреагировали на визит главы Гагаузии в Россию

В правительстве Молдавии назвали визит главы Гагаузии в Россию поклоном Кремлю

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

В Молдавии резко отреагировали на визит главы Гагаузии Евгении Гуцул в Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, назвав произошедшее «поклоном Кремлю». Официальный комментарий по этому поводу в своем Telegram-канале опубликовал пресс-секретарь правительства республики Даниел Водэ.

«Разобщающие сообщения и регулярные поклоны Кремлю от представителей криминальной группировки Шор не служат интересам граждан Республики Молдова», — заявил Водэ.

Он также добавил, что молдавские власти призвали население не поддаваться манипуляциям в виде агрессивных действий РФ и «ее приспешников». Водэ отметил, что миссией Кишинева являются мир и процветание на пути евроинтеграции.

Ранее стало известно о возможном аресте Гуцул в молдавском аэропорту по возвращении из России. Об этом СМИ рассказал молдавский политик Илан Шор со ссылкой на информацию от инсайдеров.

Глава Гагаузии прокомментировала сообщения о якобы готовящемся аресте. Она написала в социальных сетях, что это попытки властей запугать ее уголовным преследованием. Гуцул также заявила, что собирается провести в Кишиневе брифинг по прилете в Молдавию.

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      Екатерина Грищенко
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