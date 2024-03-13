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19:39, 13 марта 2024Мир

Швейцария отправила Киеву средства для разминирования

Швейцария отправила на Украину средства для разминирования и тушения пожаров

Фото: Nina Liashonok / Globallookpress.com

Швейцария отправила Киеву средства для разминирования и тушения пожаров. Об этом заявил швейцарский Федеральный совет, сообщает ТАСС.

«Запланированная поставка состоит из средств для гуманитарного разминирования и тушения пожаров, запасных частей для пожарных машин, а также предметов медицинского назначения», — говорится в сообщении правительства.

Отмечается, что материалы поступают со складов Федерального департамента обороны, а также из Бельгии. Общая сумма гуманитарной помощи, поставки которой финансирует Федеральный департамент иностранных дел, составляет около 900 тысяч франков (более одного миллиона долларов).

Пакет помощи Украине включает в себя также запасные части для грузовых автомобилей, противопожарное оборудование, пену для тушения пожаров, защитную одежду, медицинские перчатки и наборы для вакцинации.

Ранее сенаторы Совета кантонов Швейцарии призвали правительство страны отдать замороженные российские активы Украине. Они предложили, чтобы Киев использовал их для восстановления страны.

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      Виктория Кондратьева
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