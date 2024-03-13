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13:49, 13 марта 2024Интернет и СМИ

Сменившая Галкина в шоу на Первом канале ведущая раскрыла закулисье проекта

Ведущая «Лучше всех!» Бадоева рассказала, что устает от общения с детьми в шоу

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Известная российская телеведущая Жанна Бадоева, сменившая в детском шоу талантов «Лучше всех!» на Первом канале юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов), раскрыла закулисье проекта. Ее слова передает «Телепрограмма».

«Когда я думала над работой в этом проекте, то понимала — это трудозатратные съемки. И все же я даже представить себе не могла, насколько», — высказалась Бадоева о «Лучше всех!». Она отметила, что не испытывает сложности в общении с детьми, но устает от коммуникации с ними во время съемок.

В качестве примера ведущая привела работу с девочкой, которая должна была продемонстрировать навыки ветеринара. «Мы пытаемся выспросить, что нужно делать, если у акулы болит животик и так далее, а ей хоть бы что. "Закапать глазки" — и хохочет. Снимали все это часа два», — рассказала она. В результате, по словам Бадоевой, на момент выхода выпуска она выглядела утомленной. «Девочка лечит животных, а ведущая сидит с недовольным лицом. Почему — непонятно. Никто же не знает, что остается за кадром», — заключила она.

О том, что Бадоева стала новой ведущей «Лучше всех!» и заменила Галкина, стало известно в декабре 2023 года. В программе «Лучше всех!» участвуют дети от 3 до 12 лет, желающие показать свои таланты. Оно начало выходить в 2016 году, постоянным ведущим проекта был Галкин.

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      Олег Давыдов
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