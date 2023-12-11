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12:58, 11 декабря 2023Интернет и СМИ

Галкину нашли замену на Первом канале

Бадоева станет новой ведущей шоу «Лучше всех!» на Первом канале вместо Галкина

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Первый канал нашел замену юмористу Максиму Галкину (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) в популярном шоу «Лучше всех!» и представил новую ведущую проекта. Об этом стало известно ТАСС от пресс-службы телеканала.

Сообщается, что новой ведущей «Лучше всех!» вместо Максима Галкина станет Жанна Бадоева. Как рассказали представители телеканала, съемки новых выпусков передачи уже начались. Другие подробности не приводятся.

«Лучше всех!» и ряд других развлекательных программ убрали из эфира Первого канала в феврале 2022 года. Представители телеканала объяснили такое решение желанием сделать упор на показ общественно-политических передач. В сентябре того же года развлекательные шоу начали постепенно возвращать в эфир.

«Лучше всех!» — шоу талантов, в котором участвуют дети от 3 до 12 лет. Премьера программы состоялась в 2016 году, постоянным ведущим проекта был Галкин.

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      Евгения Наумова
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