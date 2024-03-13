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17:37, 13 марта 2024Мир

США откроют за рубежом первый завод поставляемых Украине дальнобойных ракет

WSJ: США откроют за рубежом первый завод поставляемых Украине ракет GMLRS

Фото: Public domain / Wikimedia

США откроют в Австралии первый завод поставляемых Украине управляемых дальнобойных ракет GMLRS (Guided Multiple Launcher Rocket System) за рубежом. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских и австралийских чиновников.

По данным источников издания, решение открыть предприятие связано с тем, что американская оборонная промышленность не может удовлетворить спрос и пополнить истощенные запасы боеприпасов.

«Учитывая темпы развития событий в Индо-Тихоокеанском регионе и развивающуюся конкуренцию с ближайшими противниками, высокоточные боеприпасы, такие как GMLRS и PrSM приобретают все большее значение», — сказал представитель Пентагона Джефф Юргенсен.

Ранее газета Politico со ссылкой на американских чиновников сообщила о планах США объявить об отправке Украине дальнобойных ракет ATACMS в рамках пакета военной помощи на 300 миллионов долларов.

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      Семен Александров
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