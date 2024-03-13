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10:08, 13 марта 2024Мир

США заподозрили в срыве сделки по продаже Австралии подводных лодок

Bloomberg: США заподозрили в срыве сделки по продаже подводных лодок Австралии

Фото: Business Wire / AP

Руководство Соединенных Штатов Америки заподозрили в срыве сделки по продаже Австралии атомных подводных лодок в рамках военно-политического альянса AUKUS (Австралия, Великобритания и США). Об этом сообщает Bloomberg.

Администрация президента США Джо Байдена сократила заказы на новые суда в своем последнем оборонном бюджете, и в 2025 году страна произведет только одну подводную лодку. Это ставит под сомнение способность США выполнить обязательство продать Австралии до пяти атомных кораблей до следующего десятилетия.

Издание приводит слова бывшего премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла, заявившего, что США не будут жертвовать своими оборонными нуждами ради соблюдения договоренностей и «усугублять свой дефицит подводных лодок, отдавая или продавая их Австралии».

При этом официальный представитель Министерства обороны Австралии Ричард Марлес заявил, что партнеры по сделке придерживаются намеченных сроков и «работают в темпе».

11 марта американское правительство сообщило, что проект бюджета США на 2025 год предполагает средства в размере 1,5 миллиарда долларов, выделенные на «сдерживание России».

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