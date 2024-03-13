Стало известно о возможности передачи ВСУ дальнобойных ракет ATACMS

WSJ: Пентагон рассмотрит поставку более дальнобойных ракет ATACMS для ВСУ

Пентагон в ближайшем времени рассмотрит возможность организации поставок более дальнобойных ракет ATACMS для Вооруженных сил Украины (ВСУ), чем те ракеты с дальностью 160 км, что уже есть в наличии украинской армии. Об этом сообщает WSJ.

Отмечается, что с течением времени Минобороны США стали более открыты к обсуждению этой инициативы, поэтому сейчас Вашингтон близок к тому, чтобы одобрить поставки ракет с дальностью применения более 290 км.

Ранее сообщалось, что эти ракеты могут быть переданы с очередным пакетом американской помощи ВСУ на 300 миллионов долларов.

