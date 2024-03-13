Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:50, 13 марта 2024Мир

Стало известно о возможности передачи ВСУ дальнобойных ракет ATACMS

WSJ: Пентагон рассмотрит поставку более дальнобойных ракет ATACMS для ВСУ

Фото: United States Army / Handout / Reuters

Пентагон в ближайшем времени рассмотрит возможность организации поставок более дальнобойных ракет ATACMS для Вооруженных сил Украины (ВСУ), чем те ракеты с дальностью 160 км, что уже есть в наличии украинской армии. Об этом сообщает WSJ.

Отмечается, что с течением времени Минобороны США стали более открыты к обсуждению этой инициативы, поэтому сейчас Вашингтон близок к тому, чтобы одобрить поставки ракет с дальностью применения более 290 км.

Ранее сообщалось, что эти ракеты могут быть переданы с очередным пакетом американской помощи ВСУ на 300 миллионов долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Крупнейший на юге России нефтеперерабатывающий завод остановил работу

      Рост ВВП стран «Большой двадцатки» замедлился

      РЖД ввели 15-процентные скидки для россиян с детьми

      Минобороны сообщило о новой попытке ВСУ атаковать Белгородскую область

      Пригожин раскрыл отношение отечественных звезд к Пугачевой

      Российская пенсионерка подожгла входную дверь спецприемника

      Кара Делевинь прогулялась по улице без макияжа

      Необычного кабана заметили в российском лесу

      В России нашли редчайшие растения

      Российский глубоководный аппарат АС-36 совершил погружение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше