Стало известно о взрыве в Сумах

В городе Сумы на севере Украины произошел взрыв

Взрыв прогремел в городе Сумы на севере Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале «Общественное».

«В Сумах слышны звуки взрыва», — говорится в сообщении. Согласно данным карты воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Сумской области была объявлена воздушная тревога.

В конце февраля в Киевской области произошли взрывы и сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Как сообщала Киевская областная военная администрация (ОВА), в регионе было зафиксировано движение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.