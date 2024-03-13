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03:47, 13 марта 2024Бывший СССР

Стало известно о взрыве в Сумах

В городе Сумы на севере Украины произошел взрыв

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Взрыв прогремел в городе Сумы на севере Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале «Общественное».

«В Сумах слышны звуки взрыва», — говорится в сообщении. Согласно данным карты воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Сумской области была объявлена воздушная тревога.

В конце февраля в Киевской области произошли взрывы и сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Как сообщала Киевская областная военная администрация (ОВА), в регионе было зафиксировано движение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Марина Совина
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