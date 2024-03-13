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16:22, 13 марта 2024Ценности

Стилисты назвали визуально старящие джинсы

Стилист Фонсека и Ампратвум: джинсы с очень высокой талией визуально старят

Фото: Unsplash

Стилисты Йения Эрнандес Фонсека и Джеффри Ампратвум назвали визуально старящие джинсы. Соответствующий материал появился на сайте издания Best Life.

Так, в первую очередь эксперты отметили модели с узкими штанинами и укороченные скинни. Вместо них они посоветовали присмотреться к вариантам свободного кроя с чуть зауженным низом.

Кроме того, прибавить несколько лет могут джинсы с очень высокой талией, обилием декоративных элементов и потертостями. Вдобавок специалисты выделили модели фасона boyfriends. «Не на всех хорошо смотрятся такие джинсы. Альтернатива в 2024 году — джинсы dad. Их непринужденный крой и удобная посадка идеально контрастируют с более собранным верхом, например, твидовым или кожаным пиджаком», — пояснила Фонсека.

Также собеседники издания призвали отказаться от светло-голубых вариантов, слишком узких в бедрах и капри. Помимо этого, они порекомендовали при покупке джинсов всегда обращать внимание на свой размер. «Длинный внутренний шов может привести к тому, что вы споткнетесь во время ходьбы. Ткань будет заползать в заднюю часть кроссовок», — предупредил Ампратвум.

В феврале стилисты Анджела Фостер, Элизабет Косич и Холли Чейес назвали визуально старящую обувь. Тогда эксперты отметили туфли на танкетке, с квадратным носом и кроссовки-слипоны.

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      Мария Винар
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