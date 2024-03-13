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20:10, 12 марта 2024Интернет и СМИ

Телеведущая случайно выругалась в прямом эфире и рассмешила пользователей сети

Джереми Хант

Джереми Хант. Фото: Toby Melville / Reuters

Ведущая телеканала ITV Нина Хоссейн случайно выругалась в прямом эфире, неправильно произнеся имя министра финансов Великобритании Джереми Ханта. Фрагмент с оговоркой Хоссейн был опубликован в X (бывшая Twitter) и рассмешил пользователей сети.

Говоря о министре финансов Британии, Хоссейн неверно произнесла его фамилию. Вместо нее она сказала английское слово cunt, в переводе обозначающее грубое, вульгарное название женского полового органа. Поняв, что она оговорилась, телеведущая произнесла фамилию политика корректно — Хант.

Пользователи сочли увиденное смешным. «Думаю, она может быть права», «Она прекрасна», «Это имя подходит ему намного больше», — высказались комментаторы. Некоторые из них отметили, что, несмотря на комичность ситуации, Хоссейн удалось сохранить самообладание.

Ранее ведущий «Би-би-си» Роджер Джонсон непреднамеренно произнес бранное слово в прямом эфире и рассмешил пользователей сети. Вместо слова «часы» он произнес английское слово cock, обозначающее мужской половой орган.

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      Мария Большакова
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