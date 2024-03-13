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13:44, 13 марта 2024Из жизни

Мальчик нашел древние сокровища и 60 лет никому их не показывал

Miami Herald: норвежец 60 лет хранил в коробке древний клад, найденный в детстве

Фото: Bukhta Yurii / Shutterstock / Fotodom

67-летний норвежец Ян Гуннар Фугельснес передал археологам древние артефакты, которые он хранил и никому не показывал с 1964 года. Об этом сообщает издание Miami Herald.

В детстве Фугельснес и его брат играли в кладоискателей. Мальчики решили, что идеальное место для сокровищ — это местная церковь. Они забрались под здание и действительно отыскали в грязи старинные монеты, девять иголок, три металлических предмета и бусину из янтаря. Ни тот, ни другой не знали, что именно им удалось найти.

В конце концов Фугельснес убрал «клад» в коробку и вспомнил о нем лишь много лет спустя, когда рядом с церковью начались археологические раскопки. Он решил показать находки специалистам и узнать, что это такое.

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Выяснилось, что 14 монет, которые мальчики откопали под церковью, сделаны из серебра. Большинство из них датируются первой половиной XIV века, однако одна монета отчеканена между 1450 и 1481 годами. Янтарная бусина, скорее всего, была фрагментом средневековых молитвенных четок. Иглы оказались древнее всего: им, по мнению археологов, не менее 700 лет.

Все артефакты, найденные Фугельснесом и его братом, отправили в музей для изучения.

Ранее кладоискатель из Великобритании нашел в поле 12 золотых монет, изготовленных в 150 году до нашей эры. Клад обнаружил в Бакингемшире 68-летний Стивен Элдридж при помощи металлоискателя.

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      Олег Парамонов
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