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10:43, 13 марта 2024Россия

Три украинских беспилотника уничтожены в небе над Ростовской областью

Глава Ростовской области Голубев сообщил о перехвате трех дронов ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В небе над Ростовской областью перехвачены три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в Telegram.

По словам Голубева, дроны были уничтожены. При этом губернатор указал, что по беспилотникам отработали дежурные средства радиоэлектронной борьбы, а не противовоздушной обороны.

Все три летательных аппарата были нейтрализованы на подлете к Новошахтинску, уточнил Голубев. По данным из открытых источников, расстояние от этого населенного пункта до российско-украинской границы составляет около семи километров по прямой.

По данным Минобороны России, за ночь и утро 13 марта над российскими регионами было перехвачено и уничтожено 58 беспилотников ВСУ. Наибольшее количество дронов было уничтожено в соседней с Ростовской Воронежской области — 29 аппаратов.

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      Алан Босиков
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