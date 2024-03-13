Три украинских беспилотника уничтожены в небе над Ростовской областью

Глава Ростовской области Голубев сообщил о перехвате трех дронов ВСУ

В небе над Ростовской областью перехвачены три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в Telegram.

По словам Голубева, дроны были уничтожены. При этом губернатор указал, что по беспилотникам отработали дежурные средства радиоэлектронной борьбы, а не противовоздушной обороны.

Все три летательных аппарата были нейтрализованы на подлете к Новошахтинску, уточнил Голубев. По данным из открытых источников, расстояние от этого населенного пункта до российско-украинской границы составляет около семи километров по прямой.

По данным Минобороны России, за ночь и утро 13 марта над российскими регионами было перехвачено и уничтожено 58 беспилотников ВСУ. Наибольшее количество дронов было уничтожено в соседней с Ростовской Воронежской области — 29 аппаратов.