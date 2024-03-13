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23:16, 13 марта 2024Бывший СССР

В Польше допустили скорое решение проблем на границе Украины

«Страна.ua»: в Польше предрекли скорое решение проблем с границей Украины

Глава комитета иностранных дел сейма Польши Павел Коваль допустил, что проблема с блокированием украинско-польской границы может решиться в течение нескольких недель. Его слова приводит украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Издание отмечает, что польскому и украинскому правительству следует найти общий язык, чтобы решить проблему с фермерами на границе. Авторы публикации отметили, что властям необходимо найти способ продавать украинские товары, а также защитить ряд секторов производства Польши.

12 марта стало известно, что польские фермеры перекрыли движение с Украины по четырем направлениям. Об этом рассказал представитель Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.

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      Марина Совина
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