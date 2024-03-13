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18:00, 13 марта 2024Путешествия

Турист показал интимное видео девятилетней девочке и был избит ее отцом

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Британский турист показал интимное видео девятилетней девочке во Франции и был избит ее отцом. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации издания, инцидент произошел в конце января в автобусе, следовавшем в парижский Диснейленд. Мужчина показал ребенку кадры своих гениталий, после чего девочка рассказала обо всем отцу. Тот, разозлившись, ударил британца по лицу и сломал ему очки. Когда на место прибыла полиция, турист пытался удалить видео и фото с телефона, но не успел.

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В участке он объяснил, что хотел, чтобы девочка перестала на него смотреть, в связи с чем и решил показать ей интимные кадры. Во время обыска полиция нашла в его гостиничном номере ноутбук с порнографическими материалами с участием детей.

В результате мужчину приговорили к четырем годам заключения условно, а также обязали выплатить отцу пострадавшей 2 тысячи евро (200 тысяч рублей) в качестве компенсации за моральный ущерб. Кроме того, его внесли в реестр лиц, совершавших преступления сексуального характера.

Ранее сообщалось, что мужчины из преступной группировки в Бангладеш похитили двух туристок и изнасиловали одну из них. Уточняется, что девушки пришли на пляж Колатоли для отдыха, откуда и были похищены.

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      Зарина Дзагоева
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