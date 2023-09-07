Преступная группировка похитила и изнасиловала 19-летнюю туристку в Бангладеш

Преступная группировка похитила двух девушек в Бангладеш и попалась полиции

Мужчины из преступной группировки в Бангладеш похитили двух туристок и изнасиловали одну из них. Об этом сообщает The Daily Star.

Уточняется, что девушки пришли на пляж Колатоли для отдыха, откуда и были похищены. Незнакомцы склонили одну из них к сексу, а на следующее утро посадили обеих на автобус до столицы страны, Дакки. По пути одна из пострадавших сошла раньше времени и отправилась в больницу, так как почувствовала себя плохо.

Не уточняется, кто именно сообщил о случившемся правоохранительным органам. Один из подозреваемых уже попался полиции.

Ранее мужчина десять раз изнасиловал девочку-подростка на британской заморской территории Гибралтар и попал под суд. Полиция арестовала 25-летнего Педро Луиса Гарсию Вальехо из испанского города Ла-Линеа в Андалусии.