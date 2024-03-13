Daily Mail: 27-летнюю туристку нашли бездыханной в каюте круизного лайнера

Американскую туристку нашли бездыханной в заполненной кокаином каюте круизного лайнера рядом с островом Большой Багама. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, 27-летняя путешественница из Флориды была обнаружена без сознания в понедельник, 11 марта. Медицинский персонал корабля пытался оказать ей первую помощь, однако вскоре врачи констатировали, что пациентка не выжила.

В ходе предварительного расследования был арестован 32-летний мужчина из Флориды.

Ранее жительница Огайо (США) продала дом, чтобы отправиться в трехлетний кругосветный круиз, который отменился, и осталась без жилья. Поездка должна была начаться 1 ноября прошлого года в Стамбуле, но за несколько недель до старта представители компании сообщили клиентам, что они еще не купили корабль, и перенесли дату.