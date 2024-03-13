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02:01, 13 марта 2024Из жизни

Девушка устроила тверк на проезжей части и разозлила водителей

В США девушка вышла на середину дороги и принялась танцевать тверк. Об этом сообщает Daily Star.

Инцидент произошел в городе Майами-Бич, куда тысячи студентов приезжают каждый год на время весенних каникул. Девушка в яркой оранжевой юбке и бикини, наклонилась перед автомобилем и начала трясти ягодицами, танцуя тверк. Ее поведение разозлило водителей, которые стали сигналить девушке в попытке прогнать ее с проезжей части.

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Ролик набрал 16,7 тысячи просмотров в социальной сети Х (бывший Twitter). Выложивший его в сеть пользователь в комментариях спросил: «Почему эти женщины так себя ведут?» Он был возмущен, что студентам нравится досаждать местным жителям.

Побережье Флориды уже много лет считается местом самых безумных вечеринок для молодежи в это время года. При этом местные жители относятся к традиции со скепсисом, поскольку пьяные выходки студентов нередко граничат с хулиганством.

Ранее сообщалось, о женщине, которая снялась в откровенном видео на фоне детей у бассейна. На снятых очевидцем кадрах молодая женщина в розовом бикини и черной кепке сидит у бортика бассейна и ритмично покачивает бедрами вверх и вниз.

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      Антонина Черташ
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