В Европе одобрили усиливающий контроль над медиа закон

Европарламент одобрил закон о СМИ, усиливающий контроль Еврокомиссии над медиа

Европарламент одобрил новый закон о СМИ для Европейского союза (ЕС), усиливающий контроль Европейской комиссии (ЕК) над медиа членов союза. Об этом сообщается на сайте органа.

Согласно документу, Еврокомиссия получает дополнительные полномочия, чтобы контролировать медиапространство государств — членов ЕС.

По новым правилам, СМИ членов ЕС должны раскрывать свои источники финансирования, а также не скрывать информацию о своих собственниках. Власти европейских стран, в свою очередь, должны будут раскрывать Еврокомиссии затраты на рекламу в сети и других медиа.

Как отмечается в новом законе, в ЕС также должен быть создан единый комитет по СМИ. В функции надзорного органа будет входить отслеживание того, как в странах Евросоюза исполняется законодательство о СМИ.

Ранее сообщалось, что Европарламент одобрил закон, позволяющий конфисковывать «криминальные активы» в Евросоюзе. Под такими стоит понимать собственность граждан или компаний, которые нарушали или содействовали нарушению санкций ЕС.