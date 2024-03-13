Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:15, 13 марта 2024Интернет и СМИ

В Европе одобрили усиливающий контроль над медиа закон

Европарламент одобрил закон о СМИ, усиливающий контроль Еврокомиссии над медиа

Фото: Beth Macdonald / Unsplash

Европарламент одобрил новый закон о СМИ для Европейского союза (ЕС), усиливающий контроль Европейской комиссии (ЕК) над медиа членов союза. Об этом сообщается на сайте органа.

Согласно документу, Еврокомиссия получает дополнительные полномочия, чтобы контролировать медиапространство государств — членов ЕС.

По новым правилам, СМИ членов ЕС должны раскрывать свои источники финансирования, а также не скрывать информацию о своих собственниках. Власти европейских стран, в свою очередь, должны будут раскрывать Еврокомиссии затраты на рекламу в сети и других медиа.

Как отмечается в новом законе, в ЕС также должен быть создан единый комитет по СМИ. В функции надзорного органа будет входить отслеживание того, как в странах Евросоюза исполняется законодательство о СМИ.

Ранее сообщалось, что Европарламент одобрил закон, позволяющий конфисковывать «криминальные активы» в Евросоюзе. Под такими стоит понимать собственность граждан или компаний, которые нарушали или содействовали нарушению санкций ЕС.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Крупнейший на юге России нефтеперерабатывающий завод остановил работу

      Рост ВВП стран «Большой двадцатки» замедлился

      РЖД ввели 15-процентные скидки для россиян с детьми

      Минобороны сообщило о новой попытке ВСУ атаковать Белгородскую область

      Пригожин раскрыл отношение отечественных звезд к Пугачевой

      Российская пенсионерка подожгла входную дверь спецприемника

      Кара Делевинь прогулялась по улице без макияжа

      Необычного кабана заметили в российском лесу

      В России нашли редчайшие растения

      Российский глубоководный аппарат АС-36 совершил погружение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше