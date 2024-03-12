Европарламент одобрил позволяющий забрать частные российские активы закон

Европарламент одобрил закон о криминализации обхода антироссийских санкций ЕС

Депутаты Европарламента (ЕП) подавляющим большинством голосов одобрили закон, который дает правовое основание для конфискации «криминальных активов» в Евросоюзе. Сообщение об этом опубликовано на сайте ЕП.

Под криминальными активами в том числе подразумеваются активы физических и юридических лиц, которых уличили в нарушении или помощи в нарушении санкций Евросоюза, что ранее было признано уголовным преступлением. Таким образом новая директива позволит забирать частные российские активы или активы лиц или компаний, связанных с Россией.

Для вступления в силу закон должен официально одобрить Совет Евросоюза. Затем он будет опубликован в официальном журнале Евросоюза и вступит в силу через 20 дней.

С помощью нововведений Евросоюз хочет закрыть отдельные лазейки в законодательстве, через которые Россия обеспечивает поставки подсанкционных товаров, а частные лица пытаются вывести активы из-под действия санкций. Действующие правила не содержат процедуры для конфискации частной собственности.

Ранее сообщалось, что власти Евросоюза собираются передать Украине первую прибыль от замороженных в западных странах государственных активов России в июле 2024 года. Вопрос использования основного массива активов продолжают обсуждать, у такой процедуры по-прежнему остаются противники в Европе, которые опасаются последствий конфискации.