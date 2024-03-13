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12:32, 13 марта 2024Бывший СССР

В Грузии исключили передачу Украине Саакашвили

Вице-спикер парламента Грузии Вольский исключил передачу Украине Саакашвили
Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили. Фото: Irakli Gedenidze / Pool / Reuters

Грузия не может передать Украине бывшего президента республики Михаила Саакашвили, поскольку он совершил преступление, а на Украине станет героем. Передачу политика исключил первый вице-спикер грузинского парламента Георгий Вольский, передает ТАСС.

«Как может у человека появиться желание передать Украине человека, который на твоей территории совершил преступление? Я точно знаю, что он вольется в ряды своей партии на Украине, и никто не спросит с него ответа, а наоборот, повесят орден за то, что незаконно нарушил украинскую границу», — объяснил вице-спикер.

Ранее глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что для нормализации отношений с Украиной Грузия должна освободить Саакашвили, остановить авиасообщение с Россией и перестать помогать Москве избегать западных санкций.

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      Алевтина Запольская
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