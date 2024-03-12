В Киеве призвали Грузию остановить авиасообщение с Россией

Арахамия: Грузия должна остановить авиасообщение с РФ для нормализации отношений

Грузия должна остановить авиасообщение с Россией ради нормализации отношений с Украиной. С таким призывом выступил глава парламентской фракции партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Давид Арахамия в Telegram.

Кроме того, он выдвинул еще два условия для улучшения отношений между Киевом и Тбилиси: во-первых, грузинская сторона должна освободить бывшего президента Михаила Саакашвили, а во-вторых, она должна перестать помогать России избегать западных санкций. «Тогда и нормализация отношений будет проходить легко», — заявил Арахамия.

10 мая 2023 года президент России Владимир Путин подписал указы, которые облегчат туристические поездки между РФ и Грузией. Глава государства снял запрет на прямое авиасообщение между странами, а также отменил визы для граждан Грузии с 15 мая.