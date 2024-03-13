В Курской области объявили ракетную опасность

Курский губернатор Старовойт: в Глушковском районе объявили ракетную опасность

В Глушковском районе Курской области объявили угрозу ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Глава попросил местных жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

«Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал Старовойт.

12 марта стало известно, что сразу два поселка в Курской области — Теткино и Краснооктябрьский — попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Курский глава тогда уточнил, что в Теткино снаряд попал в жилой дом, из-за чего произошел пожар. Огонь охватил жилое строение и хозяйственную постройку.

В Краснооктябрьском значительных разрушений не зафиксировали, подчеркнул Старовойт. Среди мирных граждан никто не пострадал.