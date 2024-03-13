В Молдавии оценили возможность эскалации ситуации в Приднестровье

Глава МИД Молдавии: предпосылок для эскалации ситуации в Приднестровье нет

Предпосылок для эскалации ситуации в непризнанной Приднестровской Молдавской республике и Молдавии нет. Обстановку в регионе оценил глава МИД Молдавии Михай Попшой в ходе совместного с украинским коллегой Дмитрием Кулебой брифинга в Киеве, трансляция которого велась на Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«О возможной эскалации говорят представители СМИ, однако эта обеспокоенность сегодня не находит подтверждения. Наши спецслужбы, а также наших партнеров на Украине информируют нас об отсутствии предпосылок для любых эскалаций», — рассказал он.

Кроме того, глава дипведомства назвал обстановку в Приднестровье и Молдавии стабильной. При этом он обвинил Россию в поддержке молдавской оппозиции.

Ранее стало известно, что глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул захотела войти в состав правительства Молдавии. Политик потребовала от президента Молдавии Майи Санду подписать указ о ее включении в члены кабмина в среду, 13 марта.