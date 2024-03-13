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12:50, 13 марта 2024Бывший СССР

Глава Гагаузии захотела войти в состав правительства Молдавии

Гуцул потребовала от Санду подписать указ о ее включении в правительство

Фото: Дмитрий Осматеско / Sputnik / РИА Новости

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул захотела войти в состав правительства Молдавии. Политик потребовала от президента Молдавии Майи Санду подписать указ о ее включении в члены кабмина в среду, 13 марта, передает РИА Новости.

«Мы заинтересованы, чтобы как можно больше гагаузов были представлены в парламенте и в правительстве республики. Гагаузия заслужила достойное представительство в центральных властях», — заявила она.

Гуцул также рассказала о планах наладить сотрудничество с молдавской оппозицией и провести встречи с представителем коммунистов республики Владимиром Ворониным, возглавляющим партию социалистов Игорем Додоном, лидером запрещенной в Молдавии партии «Шор» Иланом Шором и руководством партии «Возрождение».

На прошлой неделе Евгения Гуцул посетила Всемирный фестиваль молодежи в Сочи, где встречалась с президентом России Владимиром Путиным. Позднее стало известно, что после визита в РФ главу Гагаузии могут арестовать в молдавском аэропорту. Она в свою очередь также заявила о возможной провокации Кишинева в виде ее уголовного преследования.

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      Екатерина Грищенко
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