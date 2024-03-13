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15:02, 13 марта 2024Россия

В Москве школьница сдала полиции отца из-за странного запаха в квартире

Shot: в Зеленограде школьница сдала полиции отца из-за странного запаха в доме

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Зеленограде 14-летняя школьница сдала полиции родного отца из-за странного запаха в их квартире. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным издания, к девочке, живущей с отцом, приехали сотрудники ОДН в целях профилактики. Юная москвичка поделилась с ними проблемой: рассказала, что ее родитель употребляет наркотические вещества, а их аромат ей не нравится.

Визитеры решили пообщаться с мужчиной, тот занервничал, не зная, как оправдаться. Однако позже он признался, открыл тумбочку и отдал полицейскими остатки запрещенных средств.

Наркотики изъяли и отправили на экспертизу. Мужчине грозит тюремный срок, девочка пока остается проживать с ним, выяснил Shot.

Ранее сообщалось, что жители Мурино Ленинградской области сдали полиции занявшихся сексом в подъезде геев-наркоманов (движение ЛГБТ запрещено в России). Жильцы пояснили, что пара снимала квартиру в их доме.

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      Анна Щербакова
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