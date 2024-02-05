Россияне сдали полиции занявшихся сексом в подъезде дома геев

Жители Ленобласти сдали полиции занявшихся сексом в подъезде геев-наркоманов

Жители Мурино Ленинградской области сдали полиции двух геев, которые занялись сексом в подъезде жилого дома — предположительно, молодые люди находились под воздействием наркотических веществ. Об этом стало известно «Фонтанке» в понедельник, 5 февраля.

По информации издания, все произошло в многоэтажке на улице Шувалова. Сначала жильцы заподозрили в развратных действиях мужчину и женщину, однако впоследствии оказалось, что сексом занимались двое мужчин. По соцсетям разошлись видеоролики, на которых высокий молодой человек прижимает длинноволосого парня, признается ему в любви и целует его.

Возмущенные жители Ленобласти отметили, что пара снимает квартиру. В комнатах у них обнаружили шприцы.

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти рассказали, что в отдел были доставлены мужчины 1991 и 2000 годов рождения. В их отношении были составлены административные протоколы о мелком хулиганстве.

Ранее сообщалось, что жители Новосибирска потребовали закрыть бар Nebar после видео с сексом бармена с пьяной гостьей на столе.