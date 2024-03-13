В погребе многодетной россиянки нашли ведро с ее новорожденным пятым ребенком

В погребе жительницы Новосибирской области нашли ведро с новорожденным ребенком

В Новосибирской области в погребе многодетной жительницы поселка Светлая Поляна Юлии Шевяковой нашли ведро с ее новорожденным пятым ребенком, которое простояло там 17 дней. В 2020 году она уже оставляла младенца на автобусной остановке, пишет портал Infopro54.

По информации издания, забеременев в пятый раз 34-летняя россиянка не встала на учет в поликлинику, а решила скрыть свое положение. При этом муж женщины уже долгое время сидит в тюрьме за убийство.

Как рассказали родственники женщины, в конце февраля у нее заболел живот и отошли воды. «Она схватила ведро в туалете и в него выпал ребенок. Она не проверяла: дышит он или нет. Младенец не плакал и не открывал глазки. Юля спокойно помылась, легла отдохнуть и даже не стала вызывать скорую помощь», — передает портал слова собеседника.

После этого Шевякова спрятала ведро в подпол, где оно простояло больше двух недель. 11 марта тело обнаружили полицейские. При этом многодетная мать, по информации издания, заявила участковому, что ребенок родился без признаков жизни. Весной или летом она хотела похоронить его на кладбище. «Пол ребеночка я тоже не посмотрела, даже не знаю, кто это — дочка или сын», — цитирует издание россиянку.

В августе 2020 года эта же женщина родила здоровую дочь и на следующий день бросила ее на автобусной остановке возле трассы. Соседи уверены, что многодетная мать испугалась сидящего в тюрьме супруга, так как отцом девочки был ее любовник. Как пишет Ngs.ru, в тот день стояла жаркая погода и ребенок не пострадал. Младенца матери так и не вернули. После этого Шевякова отправилась на телевидение на программу «Мужское и женское», где заявила, что винит себя в произошедшем и не соображала после родов, но в итоге малышку отправили в дом малютки.

Как сообщила в Telegram прокуратура Новосибирской области, по факту произошедшего проводится проверка. Аналогичные действия предприняло региональное управление Следственного комитета.

Ранее в Новосибирске на улице возле многоквартирного дома в Железнодорожном районе города нашли брошенного и завернутого в полиэтиленовый пакет младенца. Скорая помощь доставила ребенка в больницу, где ему оказали необходимую помощь. Возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь новорожденного.