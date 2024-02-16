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17:16, 16 февраля 2024Россия

Завернутого в пакет младенца бросили на 30-градусном морозе в российском городе

В Новосибирске на улице возле жилого дома нашли завернутого в пакет младенца

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

В Новосибирске на улице возле многоквартирного дома в Железнодорожном районе города нашли брошенного и завернутого в полиэтиленовый пакет младенца. Об этом сообщил региональный Следственный комитет на своем сайте.

По информации ведомства, скорая помощь доставила ребенка в больницу, где ему оказывается необходимая помощь. Возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь новорожденного. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Состояние младенца не уточняется. По информации из открытых источников, днем 16 февраля температура воздуха в Новосибирске опускалась до минус 31 градуса мороза.

Ранее похожий случай произошел в Екатеринбурге. Там в ночь на 15 декабря 2023 года местный житель нашел в сугробе новорожденного ребенка. По данным синоптиков, в тот момент температура воздуха в городе опускалась до минус 20 градусов. Как выяснилось, ребенка положила в мусорный пакет и выбросила мать, которая в одиночку родила его дома и сама перерезала пуповину.

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      Константин Лысяков
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