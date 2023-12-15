Стало известно состояние выброшенного россиянкой в сугроб младенца в пакете

Выброшенного матерью в сугроб новорожденного из Екатеринбурга подключили к ИВЛ

Новорожденного из Екатеринбурга, которого мать положила в мусорный пакет и выбросила в сугроб, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщил глава пресс-службы МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых в беседе с Ura.ru.

По его словам, ребенок находится в тяжелом состоянии. «Врачи делают все возможное, чтобы вывести его из критического состояния», — заверил представитель полиции.

Ранее местная жительница рассказала, что мать младенца рожала дома одна и сама перерезала себе пуповину. По ее словам, когда полицейские проникли к россиянке домой, та была в шоковом состоянии, а вся квартира — в крови.

В ночь на 15 декабря новорожденного нашел в сугробе случайный прохожий. По данным синоптиков, в тот момент температура воздуха в городе опускалась до минус 20 градусов.