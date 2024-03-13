В России допустили атаку роем из тысячи дронов ВСУ в дни выборов
Военный обозреватель Михаил Ходаренок допустил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытаются атаковать российские регионы роем из тысячи дронов в дни проведения президентских выборов. Подробный анализ ситуации от эксперта привела «Газета.Ru».
Он отметил, что в первую очередь атакам со стороны Украины подвергаются российские объекты топливно-энергетического комплекса. Ходаренок увидел в этом определенную логику.
«Нефть является, во-первых, образно говоря, кровью войны, а во-вторых, источником поступления валютных ресурсов в казну российского государства. А это в том числе и средства на продолжение ведения специальной военной операции», — пояснил обозреватель.
По его мнению, участившиеся атаки украинских военных на регионы России направлены на то, чтобы подорвать доверие у граждан, которые собрались проголосовать на выборах президента.
Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил сместить границу Украины из-за массовой атаки дронов.