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14:27, 13 марта 2024Россия

В России допустили атаку роем из тысячи дронов ВСУ в дни выборов

Обозреватель Ходаренок допустил атаку роем из тысячи дронов ВСУ в дни выборов

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Военный обозреватель Михаил Ходаренок допустил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытаются атаковать российские регионы роем из тысячи дронов в дни проведения президентских выборов. Подробный анализ ситуации от эксперта привела «Газета.Ru».

Он отметил, что в первую очередь атакам со стороны Украины подвергаются российские объекты топливно-энергетического комплекса. Ходаренок увидел в этом определенную логику.

«Нефть является, во-первых, образно говоря, кровью войны, а во-вторых, источником поступления валютных ресурсов в казну российского государства. А это в том числе и средства на продолжение ведения специальной военной операции», — пояснил обозреватель.

По его мнению, участившиеся атаки украинских военных на регионы России направлены на то, чтобы подорвать доверие у граждан, которые собрались проголосовать на выборах президента.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил сместить границу Украины из-за массовой атаки дронов.

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      Анна Щербакова
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