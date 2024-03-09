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11:50, 9 марта 2024Россия

В России отреагировали на массовую атаку дронов

Сенатор Джабаров предложил сместить границу Украины из-за массовой атаки дронов
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Смещение границы Украины поможет России избежать новых ударов дронов по регионам страны, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на массовую атаку беспилотников по российским городам в ночь на 9 марта.

«Решение всегда одно. Мы это знаем, и наши военные это прекрасно знают, и политическое руководство — нужно отодвигать границы оставшейся Украины от наших территорий. Желательно дойти до западных границ Украины, чтобы эта страна или то, что от нее останется, прекратила быть частью проекта "Антироссия". И только тогда они успокоятся. (…) Наши войска должны решить все задачи, которые поставил президент в ходе специальной военной операции — демилитаризация всей Украины», — сказал сенатор.

Минобороны России сообщило, что в ночь на 9 марта система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила и уничтожила 47 беспилотных летательных аппаратов. Над Ростовской областью был сбит 41 беспилотник. Губернатор Василий Голубев рассказал, что ранен один из сотрудников МЧС. Пострадавшего доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает. Многие из дронов были сбиты над Таганрогом, городская инфраструктура не повреждена.

Еще два дрона сбили над Курской областью. По словам главы региона Романа Старовойта, обломки одного из них повредили крышу поликлиники в Курске. В результате произошедшего никто не пострадал, персонал и пациентов перевели эвакуировали.

Один беспилотник перехватили над Белгородской областью. Губернатор Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что дрон сбросил взрывное устройство на частый дом в селе Безымено. В помещении выбиты окна, повреждена система газоснабжения, обошлось без пострадавших. Также известно о трех сбитых дронах над Волгоградской областью.

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