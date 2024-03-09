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11:28, 9 марта 2024Россия

Губернатор раскрыл подробности об атаке беспилотников на Таганрог

Губернатор Голубев: повреждений инфраструктуры после налета БПЛА на Таганрог нет

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

После атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Таганрог повреждений не зафиксировали. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале.

«По уточненным данным, повреждений городской инфраструктуры в Таганроге не зафиксировано. Правоохранительные органы работают на месте падения обломков», — уточнил глава региона.

В ночь на 9 марта беспилотники массово атаковали Таганрог. По словам местных жителей, в городе прогремели минимум пять взрывов. Очевидцы уточнили, что дроны появились со стороны моря. При атаке пострадал сотрудник МЧС, его жизни ничего не угрожает.

Всего, по подсчетам Минобороны, за ночь над территорией России сбили 47 беспилотников. Над Ростовской областью сбили 41 беспилотник. Один украинский дрон поразили над Белгородской областью, два — над Курской, еще три — над Волгоградской.

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      Анастасия Шейкина
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