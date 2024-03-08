Над Ростовской областью отразили еще одну атаку беспилотников

Губернатор: над Ростовской областью отразили еще одну атаку беспилотников

Над Ростовской областью силы ПВО отразили еще одну атаку беспилотников, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Василий Голубев.

«Уничтожено несколько БПЛА на подлете к Морозовску», — написал губернатор.

Ранее 9 марта стало известно о массированном налете украинских беспилотников на Таганрог.

Также в ночь на 9 марта система ПВО работала над Курской областью. В регионе объявлялась ракетная опасность.