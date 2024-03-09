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02:31, 9 марта 2024Россия

Губернатор сообщил о работе ПВО в Курской области

Губернатор Старовойт: в небе над Курском работает ПВО

Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press

В небе над Курском работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Других подробностей о происшествии в своем посте он не привел.

Ранее Старовойт объявил в регионе ракетную опасность. Он призвал жителей укрыться в помещениях без окон. «Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал он.

6 марта над Курском и Курской областью работали средства ПВО. Старовойт призвал жителей не поддаваться панике и сохранять спокойствие. До этого губернатор Курской области просил жителей региона не снимать и не выкладывать в социальные сети записи повреждений и места прилетов снарядов со стороны Украины.

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      Марина Совина
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